Долар зріс, а євро "просів": курс валют в обмінниках у середу

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 лютого на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,51 коп. до 26,4445 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,67% до 26,9145 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3145 24,6042 26,4445 26,9145 3,44 3,95 Максимальний 24,4500 25,0000 26,6900 27,4000 3,80 5,00 Мінімальний 24,0000 24,4500 26,0000 26,7000 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 лютого, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Тим часом Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.