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12 лютого 2020, середа, 08:45 11
Суспільство 2020-02-12T08:57:47+02:00
Українські Новини
Сильні снігопади та шквалистий вітер: Україну атакує потужний шторм

Сильні снігопади та шквалистий вітер: Україну атакує потужний шторм

Надежда Комендантова
Попередження, штормове попередження, дснс, Укргідрометцентр, Шторм
Вітер. Фото: info-rm.com
Вітер. Фото: info-rm.com

Україну в середу, 12 лютого, накриють снігопади, дощі і ураганний вітер.

Про це повідомили в ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 12 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки). По Києву і Київській області 12 лютого пориви вітру 15-20 м / с ( I рівень небезпеки )", - сказано в повідомленні.

Також у високогір'ї Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Згідно з прогнозом, 12 лютого невеликий мокрий сніг і дощ, вночі у більшості центральних, Херсонській, Запорізькій та Донецькій, вдень у східних областях помірні опади.

Вітер синоптики прогнозують західний, зі швидкістю 7-12 м / с. Місцями очікуються пориви 15-20 м / с. Температура встановиться на рівні 0-5 градусів тепла, в Одеській і Миколаївській областях – 4-9 градусів тепла.

Штормове попередження. Карта: Укргідрометцентр.Штормове попередження. Карта: Укргідрометцентр.

Як повідомляли Українські Новини, 11 лютого в 11 областях України 380 населених пунктів знеструмлено з-за ускладнених погодних умов.

Також в Україні 10 лютого метеорологи зафіксували рідкісне явище - зимову грозу.

Тим часом, потужний шторм "Ciara" забрав вже 8 життів в Європі

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