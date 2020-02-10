По Закарпатью прокатились зимние грозы

В Украине 10 февраля метеорологи зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook метеоролог Игорь Кибальчич, ссылаясь на наблюдения Александра Гнетило.

"Сезон гроз открыт! Было три грома, пеленгатор зафиксировал один, остальные были внутриоблачные", - отметил наблюдатель Александр Гнетыло.

По его словам, во время грозы наблюдался также заряд снежной крупы, который был зафиксирован посреди продолжавшегося два часа ливня.

Гром был зафиксирован Александром в Виноградове Закарпатской области. Гроза ьыла отмечена еще на трех станциях наблюдения - Плай, Хуст и Нижние Ворота.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.