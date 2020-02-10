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10 февраля 2020, понедельник, 23:12 3
Общество 2020-02-10T23:13:07+02:00
Українські Новини
По Закарпатью прокатились зимние грозы

По Закарпатью прокатились зимние грозы

Ольга Фандорина
Гроза, Зима, погода в Украине, Зимняя гроза
Гроза. Непогода. Дождь. Молния. Фото: de.naturewallpaperfree.com
Гроза. Непогода. Дождь. Молния. Фото: de.naturewallpaperfree.com

В Украине 10 февраля метеорологи зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook метеоролог Игорь Кибальчич, ссылаясь на наблюдения Александра Гнетило.

"Сезон гроз открыт! Было три грома, пеленгатор зафиксировал один, остальные были внутриоблачные", - отметил наблюдатель Александр Гнетыло.

По его словам, во время грозы наблюдался также заряд снежной крупы, который был зафиксирован посреди продолжавшегося два часа ливня. 

Гром был зафиксирован Александром в Виноградове Закарпатской области. Гроза ьыла отмечена еще на трех станциях наблюдения - Плай, Хуст и Нижние Ворота.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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