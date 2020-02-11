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11 февраля 2020, вторник, 21:45 38
Европа 2020-02-11T21:45:02+02:00
Українські Новини
Мощный шторм "Ciara" забрал уже 8 жизней в Европе

Мощный шторм "Ciara" забрал уже 8 жизней в Европе

Валерия Драгомирова
Жертвы, Мощный ветер, Европа, Шторм
Шторм. Фото: Twitter/ @CNN_newstrend
Шторм. Фото: Twitter/ @CNN_newstrend

В то время как шторм "Ciara" накрыл Британию, мощные ветры с порывами свыше 200 км/ч достались Корсики, усилив лесной пожар, вспыхнувший на французском острове в ночь на 11 февраля. Число жертв в Европе в результате штормов, которые начались на днях, возросло до 8 человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

К борьбе с пожаром привлекли более 300 пожарных, два порта закрыли, а рейсы на Корсику - отменили. Электроэнергии не стало в 2000 домов.

Буря продолжает бить по другим частям Европы. Поваленные деревья перекрывали дороги и железнодорожные пути на юге Германии и Австрии. Вследствие непогоды жертвы есть в Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии и Чехии.

В северной Баварии, где было зафиксировано порыв ветра более чем 160 км/ч, шторм создал рекордное количество электроэнергии, подаваемой в немецкую сеть с ветровых турбин, что эквивалентно почти 44 атомным электростанциям.


Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести. 

Ранее на Францию, Испанию и Португалию обрушился ураган: погибли 8 человек.

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