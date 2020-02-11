Колишній депутат Онищенко просить Німеччину надати йому політичний притулок

Колишній позафракційний депутат Верховної Ради Олександр Онищенко просить Німеччину надати йому політичний притулок.

Про це адвокат Онищенка Інго Міноджіо повідомив інтернет-виданню Deutsche Welle, передають Українські Новини.



"В Україні існує небезпека для життя і здоров'я мого підзахисного", - сказав адвокат.



Міноджіо посилається на умови утримання в слідчих ізоляторах в Україні і на те, що політичний опонент депутата - колишній президент, депутат Ради від "Європейської солідарності" Петро Порошенко "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим" і може становити небезпеку для нього.



Адвокат Онищенко надавав суду заяви кількох українських політиків, серед яких народні депутати нинішнього і попередніх скликань як підтвердження небезпеки для нього в Україні.



Посилаючись на "політичні мотиви" своєї справи, Онищенко також оскаржує в німецькому суді екстрадицію в Україну.



У разі, якщо Німеччина не надасть притулок політику, а суд відхилить запит на екстрадицію в Україну як політично мотивований, він готовий виїхати в Росію.



"У Олександра Онищенка є російський паспорт. А на проживання в Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суду, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати - в Росію", - зазначив Міноджіо.



За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора засекретив екстрадицію ексдепутата Ради Онищенка з Німеччини.

Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенко політичний притулок.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенко в естонському банку.