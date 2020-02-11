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11 лютого 2020, вівторок, 18:29 7
Зовнішня політика 2020-02-11T18:30:22+02:00
Українські Новини
Колишній депутат Онищенко просить Німеччину надати йому політичний притулок

Колишній депутат Онищенко просить Німеччину надати йому політичний притулок

Валерия Драгомирова
Німеччина, Росія, Політичний притулок, Онищенко Олександр
Онищенко Олександр. Фото: welt
Онищенко Олександр. Фото: welt

Колишній позафракційний депутат Верховної Ради Олександр Онищенко просить Німеччину надати йому політичний притулок.

Про це адвокат Онищенка Інго Міноджіо повідомив інтернет-виданню Deutsche Welle, передають Українські Новини.

"В Україні існує небезпека для життя і здоров'я мого підзахисного", - сказав адвокат.

Міноджіо посилається на умови утримання в слідчих ізоляторах в Україні і на те, що політичний опонент депутата - колишній президент, депутат Ради від "Європейської солідарності" Петро Порошенко "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим" і може становити небезпеку для нього.

Адвокат Онищенко надавав суду заяви кількох українських політиків, серед яких народні депутати нинішнього і попередніх скликань як підтвердження небезпеки для нього в Україні.

Посилаючись на "політичні мотиви" своєї справи, Онищенко також оскаржує в німецькому суді екстрадицію в Україну.

У разі, якщо Німеччина не надасть притулок політику, а суд відхилить запит на екстрадицію в Україну як політично мотивований, він готовий виїхати в Росію.

"У Олександра Онищенка є російський паспорт. А на проживання в Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суду, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати - в Росію", - зазначив Міноджіо.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора засекретив екстрадицію ексдепутата Ради Онищенка з Німеччини.

Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенко політичний притулок.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенко в естонському банку.

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