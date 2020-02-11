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11 лютого 2020, вівторок, 15:48 11
Політика 2020-02-11T15:52:12+02:00
Українські Новини
СБУ обшукує "Киевсметрострой" за фактом розкрадань при будівництві метро

СБУ обшукує "Киевсметрострой" за фактом розкрадань при будівництві метро

Влада Билоус
Влада Билоус
Метро, Київметробуд, розкрадання коштів, СБУ, Генпрокуратура, Обшуки

Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України обшукують структурні підрозділи публічного акціонерного товариства "Київметробуд" у справі про необґрунтоване розміщення виділених на будівництво метро 1,7 мільярдів гривень на депозит.

Про це йдеться в повідомленні на телеграм-каналі Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки в ПАТ "Київметробуд", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, під керівництвом Офісу генпрокурора слідчі і оперативники СБУ у вівторок обшукують структурні підрозділи "Київметробуду", посадових осіб, а також відділення Укргазбанку і ряд приватних структур.

Обшуки проводяться за фактом шахрайського заволодіння бюджетними коштами, в тому числі необґрунтованого розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро.

Як повідомляли Українські Новини, гендиректор "Київметробуду" Салій пообіцяв розібратися з розкраданням коштів на будівництві метро, а правоохоронці його присекли.

"Київметробуд" на своєму сайті заявляє про чергову спробу захоплення рейдерами Микитася.

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