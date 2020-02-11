СБУ обшукує "Киевсметрострой" за фактом розкрадань при будівництві метро

Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України обшукують структурні підрозділи публічного акціонерного товариства "Київметробуд" у справі про необґрунтоване розміщення виділених на будівництво метро 1,7 мільярдів гривень на депозит.

Про це йдеться в повідомленні на телеграм-каналі Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки в ПАТ "Київметробуд", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, під керівництвом Офісу генпрокурора слідчі і оперативники СБУ у вівторок обшукують структурні підрозділи "Київметробуду", посадових осіб, а також відділення Укргазбанку і ряд приватних структур.

Обшуки проводяться за фактом шахрайського заволодіння бюджетними коштами, в тому числі необґрунтованого розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро.

Як повідомляли Українські Новини, гендиректор "Київметробуду" Салій пообіцяв розібратися з розкраданням коштів на будівництві метро, а правоохоронці його присекли.

"Київметробуд" на своєму сайті заявляє про чергову спробу захоплення рейдерами Микитася.