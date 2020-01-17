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Судебная власть 2020-01-17T16:56:49+02:00
Українські Новини
Правоохранители пресекли разворовывание средств на строительство метро в Киеве

Правоохранители пресекли разворовывание средств на строительство метро в Киеве

Петр Стуженко
Офис Генпрокурора, Киевметрострой, Метро
Киевский метрополитен. Фото: metro.kiev.ua
Киевский метрополитен. Фото: metro.kiev.ua

Офис Генерального прокурора после скандального обнародования фактов нецелевого использования средств на строительство станций метро в направлении Виноградаря в Киеве бывшим руководством Публичного акционерного общества (ПАО) "Киевметрострой" в лице Василия Кобыля арестовал счета предприятия и его подразделений.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ОАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киева.

В дальнейшем Офис генпрокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно - Агентство по розыску и менеджменту активов или АРМА) с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

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