Правоохранители пресекли разворовывание средств на строительство метро в Киеве

Офис Генерального прокурора после скандального обнародования фактов нецелевого использования средств на строительство станций метро в направлении Виноградаря в Киеве бывшим руководством Публичного акционерного общества (ПАО) "Киевметрострой" в лице Василия Кобыля арестовал счета предприятия и его подразделений.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ОАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киева.

В дальнейшем Офис генпрокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно - Агентство по розыску и менеджменту активов или АРМА) с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.