Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро

Генеральный директор, назначенный наблюдательным советом Публичного акционерного общества (ПАО) "Киевметрострой", Константин Салий заявил, что намерен разобраться, куда были израсходованы выделенные в качестве аванса 2,6 млрд гривен на строительство продолжения "зеленой" ветки Киевского метрополитена от станции "Сырец" до новой станции "Виноградарь" и надеется на взаимодействие с правоохранителями в установлении личностей виновных.

Об этом он сообщил в среду, 22 января, на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

Новый гендиректор также отметил, что намерен провести аудит. "Из тысячи сотрудников сто пятьдесят работают в аппарате управления, это не считая охранников, уборщиц и т.д. То есть, непосредственно на строительстве заняты примерно человек пятьсот", - сказал Салий.

По его мнению, нужно разбираться конкретно с каждым случаем, чтобы не было заложников ситуации, пострадавших от неразумных решений бывшего руководства "Киевметростроя". В последствии он намерен повысить заработную плату сотрудников, реально занятых на строительстве.

Что касается срыва сроков строительства, Салий заявил, что будут задействованы все ресурсы, чтобы сократить отставание, но это не должно пройти в ущерб технологии и качеству.

Главный инженер проекта строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявил на пресс-конференции, что в период, когда строительством занимались профессионалы, были проведены масштабные подготовительные работы, однако руководство в лице бывшего гендиректора Василия Кобыля отстранило специалистов от работы, что привело к срыву графика и нарушению технологической цепочки. "Из запланированных 500 метров ограждающих конструкций выполнено лишь 81 метр", - привел пример Шатайкин.

Также, по словам инженера, закупкой оборудования занимались люди, не имеющие понятия о строительстве метро и опасностях киевского грунта. В итоге были приобретены 3 проходческие машины, 2 из которых на сегодняшний день уже сломаны.

Председатель набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев, представивший на пресс-конференции нового гендиректора, заявил, что на сегодняшний день "Киевметрострой", к сожалению, "превратился из уникального предприятия, занятого строительством стратегически важного для столицы метро, в объект политических разбирательств и площадку для наживы заинтересованных лиц".

В свою очередь, гендиректор Салий отметил, что, возможно, один из обладателей пакета акций компании Сергей Кияшко начал испытывать недостаток в средствах и обратился за помощью к политикам.

Говоря об аресте счетов "Киевметростроя", Салий заявил, что, очевидно, для этого настал момент и выразил надежду на партнерство с правоохранителями. "Будем вместе разбираться, куда пошли деньги", - сказал гендиректор.

Управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев в свою очередь заявил, что назначение Константина Салия прошло в соответствии с требованиями закона. "Вопрос законности не стоит", - отметил он, однако допустил, что лица, не довольные таким решением, могут пытаться строить юридические препятствия деятельности нового руководства "Киевметростроя".

Напомним, Печерский районный суд г. Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений, о чем 17 января 2020 года сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. В дальнейшем прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Ранее на собрании акционеров ПАО "Киевметрострой" 17 декабря 2019 года гендиректором был назначен Александр Метелица. Однако приказом Министерства юстиции в Единый государственный реестр (ЕГР) была возвращена запись о том, что гендиректором компании является уволенный наблюдательным советом ПАО Василий Кобыль, в период руководства которого и были израсходованы 1,6 млрд гривен из аванса в 2,6 млрд гривен на строительство метро в направлении Виноградаря в Киеве.