підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 лютого 2020, вівторок, 15:17 23
Судова влада 2020-02-12T00:15:06+02:00
Українські Новини
Справа Іщенка: Суд відмовив екс-депутату Ради Іщенку (БПП) обмежити терміни ознайомлення з матеріалами справи

Справа Іщенка: Суд відмовив екс-депутату Ради Іщенку (БПП) обмежити терміни ознайомлення з матеріалами справи

Елизавета Кесельман
Суд, НАБУ, САП, Справа Іщенка, Валерій Іщенко
Валерій Іщенко Фото: Українська правда
Валерій Іщенко Фото: Українська правда

Вищий антикорупційний суд відмовився обмежити терміни ознайомлення з матеріалами справи колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Валерію Іщенко, підозрюваному у заволодінні 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією акціонерного товариства "Укрзалізниця". Про це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини.

З клопотанням про обмеження термінів ознайомлення з матеріалами справи до суду звернулися детективи НАБУ. Співробітники бюро просили суд встановити дату, до якої Іщенко повинен ознайомитися з матеріалами. При цьому суд відхилив клопотання.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд обрав Іщенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 6 лютого.

У жовтні НАБУ заявило екс-депутатові Верховної Ради Валерію Іщенко про підозру у заволодінні 20 млн гривень підприємства "Укрзалізниці".

Крім того, 11 жовтня суд заарештував имещуство екс-депутата.

Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали у січні 2016 року.

Більше новин про: Суд НАБУ САП Справа Іщенка Валерій Іщенко

Суд заблокував 8 новинних ресурсів...
Ахметов відвідав НАБУ в якості свідка...
Суд відпустив на поруки депутатів екс-головного ар...
Суд обрав екс-депутату Ради Іщенку (БПП) особисте ...
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися
Новини
ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу 23:15
ДБР просить дозволити примусово привести Порошенка на допит, - Портнов 22:24
Трамвай №18. Фото:
У Києві можуть стати трамваї і тролейбуси - зарплат водіїв не вистачає на їжу 21:28
Головний редактор "Капіталу" назвав блокування свого сайту рейдерською схемою 21:27
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
США закликає Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні 21:04
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки 05:25
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
більше новин
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok