Суд избрал экс-депутату Рады Ищенко (БПП) личное обязательство до 6 февраля 2020

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Валерию Ищенко, подозреваемому в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци", личное обязательство до 6 февраля 2020 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Ищенко обязан прибывать к детективам Национального антикоррупционного бюро по первому требованию; сообщать детективам, прокурорам или суду об изменении своего места жительства; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в данном уголовном производстве; воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих акционерному обществу "Укрзализныця", кроме железнодорожных вокзалов; сдать на хранение детективам бюро свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд.

Отмечается, что в случае невыполнения возложенных на Ищенко обязательств, к нему может быть применена более жесткая мера пресечения и может быть наложено денежное взыскание в размере от 0,25 размера минимальной заработной платы до 2 размеров минимальной заработной платы.

Как сообщали Українськi Новини, 20 ноября НАБУ завершило расследование дела против Ищенко (БПП) по завладению 20 млн гривен и покушению на завладение 44 млн гривен "Укрзализныци".

Кроме того, 11 октября суд арестовал имещуство экс-депутата.