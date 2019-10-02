НАБУ подозревает экс-депутата Ищенко в завладении 20 млн гривен предприятия "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Валерию Ищенко о подозрении в завладении 20 миллионами гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, НАБУ сообщило о подозрении Ищенко, его финансовому советнику и бывшему внештатному советнику главы Администрации Президента (2015-2016 годы).

НАБУ также сообщает, что местонахождение двух последних лиц не установлено.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к Ищенко с просьбой содействовать в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по вдвое завышенным ценам.

В это же время его помощник выполнял поручения депутата и консультировал других участников схемы.

Депутат также обратился к бывшему внештатному советнику главы Администрации, чтобы он оказал влияние на должностных лиц "Укрзализнычпостача".

Работники предприятия должны были обеспечить победу на торгах и заключение договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене.

В результате преступники нанесли "Укрзализныце" имущественный ущерб в размере более 20 миллионов гривен.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали в январе 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ подготовило подозрения экс-депутатам Рады Дубневичу и Ищенко.

Также НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Дубневича и Белоцерковца.