НАБУ подозревает экс-депутата Ищенко в завладении 20 млн гривен предприятия "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Валерию Ищенко о подозрении в завладении 20 миллионами гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, НАБУ сообщило о подозрении Ищенко, его финансовому советнику и бывшему внештатному советнику главы Администрации Президента (2015-2016 годы).\r\nНАБУ также сообщает, что местонахождение двух последних лиц не установлено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДействия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nПо версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к Ищенко с просьбой содействовать в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по вдвое завышенным ценам.\r\nВ это же время его помощник выполнял поручения депутата и консультировал других участников схемы.\r\nДепутат также обратился к бывшему внештатному советнику главы Администрации, чтобы он оказал влияние на должностных лиц "Укрзализнычпостача".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаботники предприятия должны были обеспечить победу на торгах и заключение договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене.\r\nВ результате преступники нанесли "Укрзализныце" имущественный ущерб в размере более 20 миллионов гривен.\r\nРасследование приведенных фактов НАБУ и САП начали в январе 2016 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ подготовило подозрения экс-депутатам Рады Дубневичу и Ищенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Дубневича и Белоцерковца.