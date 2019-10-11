Суд арестовал имущество экс-депутата Ищенко, подозреваемого в завладении 20 млн гривен "Укрзализныци"

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Валерия Ищенко, подозреваемого в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"10 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце", - сказано в нем.

4 октября следственный судья Антикоррупционного суда уже применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Кроме домашнего ареста, который заключается в запрете покидать жилье с 22:00 до 06:00, следственный судья соответствующим постановлением возложила на подозреваемого дополнительные обязанности.

В частности, он должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Валерию Ищенко о подозрении в завладении 20 миллионами гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".

Ранее НАБУ подготовило подозрения экс-депутатам Рады Дубневичу и Ищенко.