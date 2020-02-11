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11 лютого 2020, вівторок, 14:39 16
Суспільство 2020-02-11T16:15:03+02:00
Українські Новини
Бородянський засуджує гастролі українських артистів у Росії

Бородянський засуджує гастролі українських артистів у Росії

Кира Молчанова
Виступи українських зірок у Росії, Українські артисти, Гастролі в Росії, Володимир Бородянський
Володимир Бородянський. Facebook Володимир Бородянський.
Володимир Бородянський. Facebook Володимир Бородянський.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, який хоче продовжити заборону російських соцмереж і ЗМІ, засуджує гастролі українських артистів у Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Я говорив, що є речі, які унормовують відносини між країнами. Культурна сфера є тим, що нормує відносини. У нас ненормальні стосунки з Росією. Вони сьогодні наш ворог. І я вважаю, коли наші артисти їздять в Росію виступати – це автоматично призводить до унормування відносин. Я з цим не можу погодитися", – сказав Бородянський.

Також міністр негативно відгукнувся про ідею додаткового оподаткування гастролей українців на території Росії, назвавши це можливістю "відкупитися".

Як повідомляли Українські Новини, міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вважає, що українські спортсмени повинні виступати в Росії, на відміну від українських артистів.

До цього в будівлі Клубу Кабінету Міністрів України відбувся медіа-брифінг лідерів всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, на якому учасники розповіли про корупційних схемах розподілу державних коштів на фінансування молодіжних, дитячих та патріотичних проектів.

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