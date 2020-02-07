Активисты молодежных организаций заявили о подтасовке распределения финансирования в министерстве Бородянского

6 февраля у здания Клуба Кабинета Министров Украины состоялся медиа-брифинг лидеров всеукраинских молодежных и детских общественных организаций, на котором участники рассказали о коррупционных "схемах" распределения государственных средств на финансирование молодежных, детских и патриотических проектов.

Об этом сообщил Штаб по восстановлению законности в госполитике относительно молодежи.

Лидеры более 30 всеукраинских молодежных и детских общественных организаций высказали возмущение тем, что при новой власти чиновники режима Порошенко сохранили коррупционные схемы "дерибана" средств на молодежных и детских организациях, на патриотическом воспитании молодежи.

"Мы бьем в колокола, ведь молодежная и порохоботская мафия недавно цинично подтасовала конкурс проектов молодежных и детских общественных организаций на 2020 год, чтобы по старым схемам присвоить, поделить между, в основном, "своими" структурами 19,5 млн гривен. Например, на 3 – не самые сильные, но "проверенные" – организации из сотен активно работающих в Украине "решалы" выделили аж четверть всех средств, распределяемых в виде грантов на общественные организации", - заявили собравшиеся.

Среди участников брифинга были председатель Всеукраинского союза молодежных и детских общественных организаций "Украинский молодежный форум" Александр Щерба, председатель ОО "Социалистический конгресс молодежи" Александр Потемкин, председатель ВМОО "Студенческая республика" Павел Викнянский.

Присутствующие заявили, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказывается от диалога с лидерами молодежных и детских организаций, занимаясь интригами и сеянием вражды, разделяя общественные организации на "свои" и "чужие" и запугивая активистов.

Лидеры общественных организаций обратились с требованиями к Президенту Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку: