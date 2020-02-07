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07 февраля 2020, пятница, 16:50 58
Кабмин 2020-02-07T18:15:02+02:00
Українські Новини
Украинские спортсмены должны выступать в России, в отличие от артистов, - Бородянский

Украинские спортсмены должны выступать в России, в отличие от артистов, - Бородянский

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Спортсмены, Гастроли, Актеры, Владимир Бородянский
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские спортсмены должны выступать в России, в отличие от украинских артистов.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передают Українські Новини.

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов. Спортсмены не выбирают... Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, должны выступать на территории государства-агрессора", - сказал он.

Бородинский отметил, что спортсмены не выбирают выступать или нет, они выбирают получать очки или нет.

Министр подчеркнул, что это касается не только отношений Украины и России, но и является международным вопросом.

По его словам, с артистами дело обстоит иначе и артисты сами решают, выступать или нет в России.

Он также отметил, что по его мнению, какое-либо нормирование отношений со страной, которая напала на Украину, является недопустимым.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году 4 депутата предложили Верховной Раде запретить украинским артистам выступать в России, аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Тем временем, Пограничники не пустили в Украину группу россиян, которые пытались въехать в страну из Молдовы.  Все они являются участниками спектакля "Идеальный свидетель". 

В 2018 Александр Усик победил российского боксера Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии на кубок имени Мохаммеда Али в тяжелом весе и стал абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории.

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