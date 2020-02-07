Украинские спортсмены должны выступать в России, в отличие от артистов, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские спортсмены должны выступать в России, в отличие от украинских артистов.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передают Українські Новини.

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов. Спортсмены не выбирают... Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, должны выступать на территории государства-агрессора", - сказал он.

Бородинский отметил, что спортсмены не выбирают выступать или нет, они выбирают получать очки или нет.

Министр подчеркнул, что это касается не только отношений Украины и России, но и является международным вопросом.

По его словам, с артистами дело обстоит иначе и артисты сами решают, выступать или нет в России.

Он также отметил, что по его мнению, какое-либо нормирование отношений со страной, которая напала на Украину, является недопустимым.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году 4 депутата предложили Верховной Раде запретить украинским артистам выступать в России, аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Тем временем, Пограничники не пустили в Украину группу россиян, которые пытались въехать в страну из Молдовы. Все они являются участниками спектакля "Идеальный свидетель".

В 2018 Александр Усик победил российского боксера Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии на кубок имени Мохаммеда Али в тяжелом весе и стал абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории.