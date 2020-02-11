З запуску нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32%

Середньозважена ціна на електричну енергію для промислових споживачів знизився на 31,8%, або на 665 гривень/МВт-год до 1 425 гривень/МВт-год з моменту запуску нової моделі ринку електроенергії.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

Згідно з ними, у порівнянні з груднем 2019 року ціна на електроенергію на ринку "на добу вперед" (РСВ) збільшилася на 15%.

Також у січні ціна в Бурштинському "енергоострові" збільшилася на 7% до 1 719 гривень/МВт-год в порівнянні з груднем 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЭКУ зобов'язала експортерів платити за передачу електроенергії мережами.

Також проживають в радіусі 30 км від АЕС споживачам хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію.