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07 февраля 2020, пятница, 15:46 1033
Экономика 2020-02-07T15:59:33+02:00
Українські Новини
НКРЭКУ обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям

НКРЭКУ обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям

Петр Стуженко
НКРЭКУ, Электроэнергия
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), закрепила в Кодексе системы передачи обязательство экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу. Соответствующее постановление "Об утверждении изменений в Кодекс системы передачи (с целью усовершенствования положений Кодекса системы передачи, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года №309)" было принято на заседании комиссии в 7 февраля.

Об этом сообщило интернет-издание "Бизнес Цензор".

"Мы ничего (нового) не внедряем. Плата есть, мы уточняем положения Кодекса… Никто экспортеров не освобождал (от тарифа). К нам обратились те, кто увидел технические недочеты в документах, мы их устраняем", – прокомментировал решение председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

За утверждение изменений в Кодекс системы передачи проголосовали 5 из 6 присутствующих на заседании членов регулятора.

Заместитель председателя правления оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский во время рассмотрения этого вопроса также отметил, что документ "абсолютно ничего не меняет" в логике функционирования рынка электрической энергии, поскольку необходимость оплаты экспортерами тарифа на передачу была заложена как в законе о рынке, так и в подзаконных актах.

"Необходимо понять 2 фактора. При импорте электроэнергии этот тариф оплачивается конечным потребителем через оплату услуг поставщика электроэнергии. Если экспортеры не оплачивают, то они находятся в привилегированном положении по сравнению с импортерами. Во-вторых – невозможно осуществлять экспорт электроэнергии без использования системы передачи. Таким образом, если экспортеры не будут оплачивать тариф на передачу, то и не должна предоставляться услуга по передаче", – пояснил Немировский.

Комментируя отсутствие возможности для украинских экспортеров работать в рамках механизма ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), предусмотренного нормами Третьего энергопакета ЕС, Немировский отметил, что "Укрэнерго" в 2018 году подало в ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) заявку на присоединение к данному механизму. Однако соответствующее решение было отсрочено ассамблеей ENTSO-E до момента полной имплементации Украиной Третьего энергопакета, предусматривающего в том числе и сертификацию оператора системы передачи.

"Пока "Укрэнерго" не сертифицировано, Третий энергопакет с точки зрения ENTSO-E не полностью имплементирован в Украине. А для того, чтобы "Укрэнерго" было сертифицировано, необходимо внести изменения в закон. Соответствующие изменения есть в Минэкоэнерго, но, насколько мне известно, они пока не зарегистрированы в Верховной Раде", – отметил зампредправления НЭК.

При этом он добавил, что после того, как Украина сможет присоединиться к ITC-механизму, оператор системы передачи обратится к регулятору с предложением изменить структуру тарифа.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова по состоянию на 10 января 2020 года накопили долг за услуги передачи электроэнергии перед государственной компанией "Укрэнерго" в размере 544,48 млн гривен.

Самый большой долг в размере 362,5 млн гривен накопило D.Trading, которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

В D.Trading заявили, что эти начисления касаются вопроса оплаты тарифа при экспорте и импорте электроэнергии, заявив, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи.

В свою очередь в "Укрэнерго" заявляли, что НКРЭКУ ранее предоставила разъяснения, согласно которым экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

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