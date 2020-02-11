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11 лютого 2020, вівторок, 13:15 3
Судова влада 2020-02-11T13:19:02+02:00
Українські Новини
Суд скасував заочний арешт екс-секретаря РНБО Клюєва

Суд скасував заочний арешт екс-секретаря РНБО Клюєва

Елизавета Драбкина
Вищий антикорупційний суд, Заочний арешт, Андрій Клюєв
Андрій Клюєв. Фото: Українське Фото
Андрій Клюєв. Фото: Українське Фото

Вищий антикорупційний суд скасував заочний арешт колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд визначив, що підозра про вчинення Клюєвим кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, є обґрунтованим у тій мірі, щоб виправдати подальше розслідування або пред'явити звинувачення.

Наголошується, що зазначене було належним чином встановлено слідчим суддею суду при винесенні постанови про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відображено в оскаржуваній ухвалі.

Також колегія суддів вирішила, що стосовно Клюєва присутній ризик приховуватися від органу досудового розслідування та/або суду.

Наголошується, що з 2014 року місцезнаходження підозрюваного є невстановленим, органом розслідування вживаються заходи з метою його розшуку.

Зазначено, що будучи обізнаним про наявність кримінального провадження, Клюєв не з'являється до органу досудового розслідування і ухиляється від отримання викликів та процесуальних документів.

При цьому судді відзначають, що інші ризики відсутні, оскільки в матеріалах судового провадження не містяться достатні підстави, які б вказували, що підозрюваний буде вживати заходів щодо знищення, приховування або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального злочину, і перешкоджати іншим чином.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Генеральна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд дозволити спеціальне (заочне) розслідування проти Клюєва.

Суд ЄС визнав незаконної заморожування активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко і Клюєва.

Суд зобов'язав Генпрокуратуру завершити розслідування всіх справ проти Андрія Клюєва до 5 жовтня. У травні апеляційний суд скасував заочне розслідування проти Клюєва, хоча 22 березня Печерський суд дозволив заочне розслідування проти нього.

Також суд визнав належними докази відсутності Клюєва в Україні останні 5 років.

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