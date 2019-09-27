ГПУ просит Высший антикоррупционный суд разрешить расследование против Клюева

Генеральная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд разрешить специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

До начала рассмотрения ходатайства защита Клюева подала ходатайство о возвращении прокурору прошения о проведении специального досудебного расследования.

Защита указала на то, что уголовное производство в отношении Клюева не подсудно Высшему антикоррупционному суду. 23 сентября Высший антикоррупционный суд принял решение вернуть прокурору ГПУ ходатайство о заочном расследовании.

Как сообщали Українськi Новини, суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева.

Суд обязал Генпрокуратуру завершить расследование всех дел против Андрея Клюева до 5 октября. В мае апелляционный суд отменил заочное расследование против Клюева, хотя 22 марта Печерский суд разрешил заочное расследование против него.

Также суд признал надлежащими доказательства отсутствия Клюева в Украине последние 5 лет.