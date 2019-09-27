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27 сентября 2019, пятница, 12:35 403
Судебная власть 2019-09-27T13:45:03+03:00
Українські Новини
ГПУ просит Высший антикоррупционный суд разрешить расследование против Клюева

ГПУ просит Высший антикоррупционный суд разрешить расследование против Клюева

Андрей Клюев.
Андрей Клюев.

Генеральная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд разрешить специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

До начала рассмотрения ходатайства защита Клюева подала ходатайство о возвращении прокурору прошения о проведении специального досудебного расследования.

Защита указала на то, что уголовное производство в отношении Клюева не подсудно Высшему антикоррупционному суду. 23 сентября Высший антикоррупционный суд принял решение вернуть прокурору ГПУ ходатайство о заочном расследовании.

Как сообщали Українськi Новини, суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева.

Суд обязал Генпрокуратуру завершить расследование всех дел против Андрея Клюева до 5 октября. В мае апелляционный суд отменил заочное расследование против Клюева, хотя 22 марта Печерский суд разрешил заочное расследование против него.

Также суд признал надлежащими доказательства отсутствия Клюева в Украине последние 5 лет.

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