ГПУ просит Высший антикоррупционный суд разрешить расследование против Клюева

Генеральная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд разрешить специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nДо начала рассмотрения ходатайства защита Клюева подала ходатайство о возвращении прокурору прошения о проведении специального досудебного расследования.\r\nЗащита указала на то, что уголовное производство в отношении Клюева не подсудно Высшему антикоррупционному суду. 23 сентября Высший антикоррупционный суд принял решение вернуть прокурору ГПУ ходатайство о заочном расследовании.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева.\r\nСуд обязал Генпрокуратуру завершить расследование всех дел против Андрея Клюева до 5 октября. В мае апелляционный суд отменил заочное расследование против Клюева, хотя 22 марта Печерский суд разрешил заочное расследование против него.\r\nТакже суд признал надлежащими доказательства отсутствия Клюева в Украине последние 5 лет.