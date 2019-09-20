Суд обязал ГПУ завершить расследование всех дел против Клюева

Суд обязал Генеральную прокуратуру завершить расследование всех уголовных производств против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева до 5 октября.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Защита Клюева подала ходатайство в суд с требованием возобновить остановленное следствием расследование дел Клюева и установить срок для его завершения.

Отмечается, что экс-глава АП объявлен в розыск и ему сообщено о подозрении в рамках 2 уголовных производств.

В частности, ему сообщено о подозрении в хищении госсредств в особо крупных размерах, в превышении власти и препятствовании митингам активистов Евромайдана.

Указано, что еще в 2016 году в Генпрокуратуру России был отправлен запрос о взятии под стражу Клюева, но РФ отказала Украине в этой просьбе.

В итоге в начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство защиты и обязал украинскую прокуратуру в течение 30 дней завершить расследование дел против Клюева.

Прокуратура подала апелляцию на это решение.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева кандидатом в депутаты Верховной Рады.