Суд обязал ГПУ завершить расследование всех дел против Клюева

Суд обязал Генеральную прокуратуру завершить расследование всех уголовных производств против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева до 5 октября.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nЗащита Клюева подала ходатайство в суд с требованием возобновить остановленное следствием расследование дел Клюева и установить срок для его завершения.\r\nОтмечается, что экс-глава АП объявлен в розыск и ему сообщено о подозрении в рамках 2 уголовных производств.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ частности, ему сообщено о подозрении в хищении госсредств в особо крупных размерах, в превышении власти и препятствовании митингам активистов Евромайдана.\r\nУказано, что еще в 2016 году в Генпрокуратуру России был отправлен запрос о взятии под стражу Клюева, но РФ отказала Украине в этой просьбе.\r\nВ итоге в начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство защиты и обязал украинскую прокуратуру в течение 30 дней завершить расследование дел против Клюева.\r\nПрокуратура подала апелляцию на это решение.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева кандидатом в депутаты Верховной Рады.