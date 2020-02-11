Зарплата Малюськи без гігантських премій скоротилася майже в 10 разів

Заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи, якого суд оштрафував майже на 40 тис. гривень, за січень становила 20 тис. гривень, його заступників - від 29,8 тис. до 40,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Малюсьці в січні, становила 19 961 гривню, з них зарплата - 16 000 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 3 200 гривень, індексація - 761 гривню.

Матеріальна допомога на оздоровлення або вирішення соціально-побутових питань міністру не виплачувалася.

Після утримання податків і зборів він отримав 16 068 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовця становила 37 093 гривні, заступників Олександра Банчука - 31 280 гривень, Віталія Василика - 40 187 гривень, Андрія Гайченко - 31 068 гривень, Валерії Коломієць - 30 860 гривень, Івана Ліщини - 39 943 гривні і Ольги Оніщук - 29 750 гривень.

Державний секретар міністерства Ганна Буяджи в січні не отримувала зарплату.

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Зарплати Мін'юсту. Сторінка 2

Як повідомляли Українські Новини, 43 чиновника в Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень: повний список. Міністр юстиції України Денис Малюська в грудні 2019 року отримав премії за 3 місяці на загальну суму 190 400 гривень, а саме премію за жовтень 2019 року - 56 000 гривень, премію за листопад 2019 року - 67 200 гривень, премію за грудень 2019 року - 67 200 гривень. Враховуючи, що посадовий оклад міністра юстиції становить 16 000 гривень, Малюська нарахував собі премій в 11,9 разів більше окладу.

Тим часом зарплати в Кабміні Гончарука істотно вище, ніж були при Гройсмані.

Також Малюська заявив, що збирає гроші зі своєї зарплати міністра, оскільки потім його ніхто не візьме на роботу.