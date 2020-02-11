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  • Все можливо: Разумков прокоментував чутки про відставку Богдана
11 лютого 2020, вівторок, 09:23 7
Політика 2020-02-11T09:38:25+02:00
Українські Новини
Все можливо: Разумков прокоментував чутки про відставку Богдана

Все можливо: Разумков прокоментував чутки про відставку Богдана

Надежда Комендантова
Андрій Богдан, Дмитро Разумков, Відставка Богдана
Дмитро Разумков, спікер Ради.
Дмитро Разумков, спікер Ради.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував інформацію про відставку керівника Офісу президента Андрія Богдана, який, згідно з інформацією ЗМІ, зареєстрував заяву про звільнення і розмовляв з цього приводу з Президентом Володимиром Зеленським у понеділок 10 лютого.

Як пише "Сьогодні", в ефірі одного з українських телеканалів Разумков на питання про те, що нібито в 18.00 з кабінету, де Богдан приймає гостей, почали виносити речі, і чи може це свідчити про те, що Богдан покидає свій пост, повідомив:

"Я не прес-секретар Богдана Андрія Йосиповича. Я думаю, що краще запитати в нього. У мене не було можливості з ним поспілкуватися, не можу це коментувати", – зазначив Разумков.

На питання, на його думку, чи можлива відставка Богдана, спікер сказав: "Я думаю, що в нашій державі, завдяки нашим людям, можливо все. У свій час говорили, що Зеленський не може бути президентом. Проте всі бачать, хто саме сьогодні президент. Я, напевно, ніколи не міг подумати, що буду головою Верховної Ради України. Тому, можливо завжди. Однак, якщо бути коректним, я думаю, що треба не думати, а запитати".

Сам Богдан поки не прокоментував цю інформацію. На його сторінці в Facebook теж немає ніяких повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Андрій Богдан "впав у депресію" через сердечні справи: голова Офісу Президента розлучився зі своєю дівчиною.

Також повідомлялося, що Богдан не прийшов на прощання із загиблими в катастрофі з МАУ через сварку з Єрмаком.

 

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