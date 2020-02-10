Богдан хочет уволиться, но Зеленский пока не принял заявление, - СМИ

Глава Офиса президента Андрей Богдан, который зарабатывает больше, чем Зеленский, зарегистрировал заявление об отставке Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники из окружения Богдана и в Кабинете министров.

По словам источников "Украинской правды", по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник 10 февраля.

Глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями.

О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.

"Украинская правда" обратилась за комментарием почти ко всем заместителям главы ОПУ, помощникам президента Сергею Шефиру и Андрею Ермаку, и к самому Богдану, но до сих пор никто из них не ответил.

Также в Офисе президента не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Андрея Богдана. Об этом сообщает РБК-Украина на ссылкой на два несвязанных источника во власти.

Один из них отметил, что глава ОП действительно написал заявление об отставке.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.

На данный момент заявление якобы не принято главой государства.

Собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы ОП, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

В то же время, официальный комментарий по этому поводу в Офисе президента изданию не предоставили.

Сам Андрей Богдан на вопрос издания о своей отставке пока не ответил.

Как сообщали Українські Новини, ранее Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой.

Также сообщалось, что Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.