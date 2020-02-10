Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ

Голова Офісу президента Андрій Богдан, який заробляє більше, ніж Зеленський зареєстрував заяву про відставку Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела з оточення Богдана і в Кабінеті міністрів.

За словами джерел "Української правди", з приводу відставки Богдан розмовляв з президентом Володимиром Зеленським у понеділок 10 лютого.

Глава Офісу також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Про причини наміри Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляють.

"Українська правда" звернулася за коментарем майже до всіх заступників голови ОПУ, помічникам президента Сергію Шефира і Андрію Єрмака, і до самому Богдана, але досі ніхто з них не відповів.

Також в Офісі президента не підтверджують, але і не спростовують можливу відставку Андрія Богдана. Про це повідомляє РБК-Україна на посиланням на два незалежних джерела у владі.

Один з них зазначив, що глава ОП дійсно написав заяву про відставку.

"Богдан написав заяву. На цей раз офіційно", - сказав він.

На даний момент заяву нібито не прийнято главою держави.

Співрозмовник видання в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що на відміну від попередніх чуток про звільнення голови ВП, на цей раз він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

"До ранку все має стати зрозуміло, ймовірність велика", - додав він.

У той же час, офіційний коментар з цього приводу в Офісі президента виданню не надали.

Сам Андрій Богдан на питання видання про свою відставку поки не відповів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Андрій Богдан "впав у депресію" через сердечні справи: голова Офісу Президента розлучився зі своєю дівчиною.

Також повідомлялося, що Богдан не прийшов на прощання із загиблими в катастрофі з МАУ через сварку з Єрмаком.