підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 лютого 2020, понеділок, 18:54 4
Суспільство 2020-02-10T23:02:48+02:00
Українські Новини
На Прикарпатті через ураганний вітер 45 населених пунктів залишилися без світла

На Прикарпатті через ураганний вітер 45 населених пунктів залишилися без світла

Ольга Фандорина
Прикарпаття, Негода, штормове попередження, Знеструмлення
Електрика. Фото: pixabay.com
Електрика. Фото: pixabay.com

В Івано-Франківській області з-за сильного вітру без електрики залишилися 45 населених пунктів, ще 35 – частково. Про це повідомив директор з технічних питань Прикарпаттяобленерго " Олег Сеник у понеділок, 10 лютого.

Він зазначив, що ліквідація поривів ліній електропередач утруднена через погодні умови.

Управління ДСНС повідомило, що сьогодні близько полудня було зафіксовано пошкодження частини даху школи в селі Ясенове в Рожнятівському районі. Навчальний процес у школі припинили. При цьому ніхто не постраждав.

Вітер також пошкодив покрівлю будівлі сільської ради у селі Пнів у Надвірнянському районі. Робочий процес був припинений.

На Прикарпатті оголошено штормове попередження. Вдень очікувався сильний західний вітер 25-30 м/с, у високогір'ї Карпат 35-40 м/с, другий рівень небезпеки, помаранчевий. Рятувальники просили відмовитися від прогулянок в горах.

Циклон з фронтами атакують Україну: синоптик попередила про посилення негоди.

Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також в цьому році львівські бабаки Мишко, дві Марусі та харківський Тимко передбачили, що кінець зими. У той же час, згідно з прогнозами синоптиків, весна буде позняя і затяжна зважаючи на нетипову зиму.

Більше новин про: Прикарпаття Негода штормове попередження Знеструмлення

Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів
Ціни в січні на ЖК-послуги підвищилися, а на одяг і взуття знизилися
Новини
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
По Закарпаттю прокотилися зимові грози 23:12
Іран запросив главу РНБО Данилова розслідувати катастрофу українського літака 22:43
Рівненська область призупинила заняття в 464 школах через грип та ГРВІ 22:27
ФСБ Росії затримала військового Нацгвардії 22:24
Волинська область призупинила заняття в 182 школах через грип та ГРВІ 21:37
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Путін виплатить премію в 28,7 тис. гривень ветеранам РФ, Литви, Латвії та Естонії до 75-річчя Перемоги 11:50
У Запорізькій області троє дітей потонули в ставку 11:12
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 15:20
У Каховському водосховищі виявили отруту і заборонили пити воду з крану 18:40
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
НАБУ відкрило справу про можливе заволодіння Порошенком держкоштами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok