На Прикарпатті через ураганний вітер 45 населених пунктів залишилися без світла

В Івано-Франківській області з-за сильного вітру без електрики залишилися 45 населених пунктів, ще 35 – частково. Про це повідомив директор з технічних питань Прикарпаттяобленерго " Олег Сеник у понеділок, 10 лютого.

Він зазначив, що ліквідація поривів ліній електропередач утруднена через погодні умови.

Управління ДСНС повідомило, що сьогодні близько полудня було зафіксовано пошкодження частини даху школи в селі Ясенове в Рожнятівському районі. Навчальний процес у школі припинили. При цьому ніхто не постраждав.

Вітер також пошкодив покрівлю будівлі сільської ради у селі Пнів у Надвірнянському районі. Робочий процес був припинений.

На Прикарпатті оголошено штормове попередження. Вдень очікувався сильний західний вітер 25-30 м/с, у високогір'ї Карпат 35-40 м/с, другий рівень небезпеки, помаранчевий. Рятувальники просили відмовитися від прогулянок в горах.

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