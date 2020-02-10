Венедіктовій в січні не виплатили посадовий оклад, але нарахували 24 тис. гривень компенсації

Зарплата виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової, що подає до суду на журналістів "Української правди", за січень склала 24 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин. При цьому у відповіді зазначено, що Венедіктовій нарахували грошову компенсацію відповідно до закону про ДБР. Разом з тим виплата грошових коштів Венедіктовій в розмірі посадового окладу директора ДБР не проводилась. Відповідь на запит Як повідомляли Українські Новини, 27 січня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора Венедіктову. Вона була головою комітету Ради з питань правової політики, але Верховна Рада достроково припинила його повноваження. Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.