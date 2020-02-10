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  • Венедіктовій в січні не виплатили посадовий оклад, але нарахували 24 тис. гривень компенсації
10 лютого 2020, понеділок, 21:15 8
Політика 2020-02-10T22:04:31+02:00
Українські Новини
Венедіктовій в січні не виплатили посадовий оклад, але нарахували 24 тис. гривень компенсації

Венедіктовій в січні не виплатили посадовий оклад, але нарахували 24 тис. гривень компенсації

Таня Войтюк
Ірина Венедіктова, Заробітна плата, ДБР, зарплата чиновників
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Зарплата виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової, що подає до суду на журналістів "Української правди", за січень склала 24 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

При цьому у відповіді зазначено, що Венедіктовій нарахували грошову компенсацію відповідно до закону про ДБР. Разом з тим виплата грошових коштів Венедіктовій в розмірі посадового окладу директора ДБР не проводилась.


Відповідь на запитВідповідь на запит

Як повідомляли Українські Новини, 27 січня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора Венедіктову.

Вона була головою комітету Ради з питань правової політики, але Верховна Рада достроково припинила його повноваження.

Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

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