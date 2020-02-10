Венедіктовій в січні не виплатили посадовий оклад, але нарахували 24 тис. гривень компенсації

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

При цьому у відповіді зазначено, що Венедіктовій нарахували грошову компенсацію відповідно до закону про ДБР. Разом з тим виплата грошових коштів Венедіктовій в розмірі посадового окладу директора ДБР не проводилась.





Відповідь на запит

Як повідомляли Українські Новини, 27 січня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора Венедіктову.

Вона була головою комітету Ради з питань правової політики, але Верховна Рада достроково припинила його повноваження.

Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.