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13 января 2020, понедельник, 09:52 11779
Верховная Рада и партии 2020-01-13T13:00:05+02:00
Українські Новини
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой

Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Повестка дня, Слуга народа, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Верховная Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата парламента Ирины Венедиктовой ("Слуга народа"), назначенной на должность временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований 14 января.

Об этом говорится в проекте повестки дня Рады на 14-17 января, передают Українськi Новини.

Вопрос досрочного прекращения полномочий депутата указан первым.

Кроме того, 14 января Рада намерена просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №2598 о внесении изменений в основной закон в части децентрализации власти.

Далее парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроекты об изменениях в Конституцию №1013 об отмене адвокатской монополии и №1028 о предоставлении Раде полномочий создавать свои консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

Законопроект №2178-10 о запуске рынка земли  отсутствует в проекте повестки на неделю.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.

Она является председателем комитета Рады по вопросам правовой политики.

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