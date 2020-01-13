Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой

Верховная Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата парламента Ирины Венедиктовой ("Слуга народа"), назначенной на должность временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований 14 января.

Об этом говорится в проекте повестки дня Рады на 14-17 января, передают Українськi Новини.

Вопрос досрочного прекращения полномочий депутата указан первым.

Кроме того, 14 января Рада намерена просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №2598 о внесении изменений в основной закон в части децентрализации власти.

Далее парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроекты об изменениях в Конституцию №1013 об отмене адвокатской монополии и №1028 о предоставлении Раде полномочий создавать свои консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

Законопроект №2178-10 о запуске рынка земли отсутствует в проекте повестки на неделю.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.

Она является председателем комитета Рады по вопросам правовой политики.