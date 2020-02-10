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10 лютого 2020, понеділок, 19:57 43
Кабмін 2020-02-10T22:00:02+02:00
Українські Новини
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів

Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів

Таня Войтюк
Зарплата, Олексій Гончарук, Кабмін, Володимир Зеленський, зарплати чиновників
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

За місяць заробітна плата Олексія Гончарука помітно зменшилася, так як в грудні вона склала 76 тис. гривень, а за січень - 42 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гончаруку в січні, становила 41 965 гривень, з них посадовий оклад - 17 125 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 17 125 гривень, зарплата за час відпустки - 2 000 гривень, зарплата за час відрядження - 5 714 гривень.

Сума утриманих податків склав 8 183 гривні. Фактична сума, отримана прем'єром, склала 33 782 гривні

З червня Президенту Володимиру Зеленському щомісяця нараховували фіксовану суму – 28 тис. гривень, яка складалася виключно з посадового окладу та не включала надбавок, премій або інших складових.

Відповідь на запит про зарплату ГончарукаВідповідь на запит про зарплату Гончарука

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимр Зеленський зобов'язав вирішити питання космічних зарплат в уряді і держкомпаніях.

Тим часом зарплати в Кабміні Гончарука більше, ніж в урядах Чехії і Польщі.

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Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів
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