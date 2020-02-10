Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів

За місяць заробітна плата Олексія Гончарука помітно зменшилася, так як в грудні вона склала 76 тис. гривень, а за січень - 42 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гончаруку в січні, становила 41 965 гривень, з них посадовий оклад - 17 125 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 17 125 гривень, зарплата за час відпустки - 2 000 гривень, зарплата за час відрядження - 5 714 гривень.

Сума утриманих податків склав 8 183 гривні. Фактична сума, отримана прем'єром, склала 33 782 гривні

З червня Президенту Володимиру Зеленському щомісяця нараховували фіксовану суму – 28 тис. гривень, яка складалася виключно з посадового окладу та не включала надбавок, премій або інших складових.

Відповідь на запит про зарплату Гончарука

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимр Зеленський зобов'язав вирішити питання космічних зарплат в уряді і держкомпаніях.

Тим часом зарплати в Кабміні Гончарука більше, ніж в урядах Чехії і Польщі.