Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши

За последний месяц 2019 года министры Кабинета министров получили гигантские премии и надбавки, что не на шутку возмутило украинцев, как и новость о зарплате главы "Укрпочты" размером с два годовых оклада президента США. Українські Новини собрали данные о предновогодних зарплатах всех министров и их заместителей. А тем временем стало известно, что зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши. Об этом сообщает НВ.

Средняя зарплата министра в Чехии составляет около 150 тыс. чешских крон ($ 6,5 тыс.). Что примерно равно доходам их украинских коллег. "Даже для Праги это высокая зарплата. Есть зарплаты в 150-200 тыс. крон, но это в коммерческом секторе. С госслужащих похожи имеют только президент и премьер-министр", - говорит политолог.

В то же время средняя зарплата в чешской столице приближается к 40 тыс. крон ($ 1,7 тыс.), а в Киеве составляет 15,9 тыс. грн ($ 646). И если оплата труда чешского топ-чиновника только в 3,7 раза больше, чем у среднестатистического пражанина, то в Киеве - примерно в 10 раз.

Польские министры получают меньше, чем их украинские и даже чешские коллеги, - несколько более 12 тыс. Злотых ($ 3,1 тыс.) В месяц, рассказывает журналистка издания Krytyka Polityczna Елена Бабакова. И разница между их заработками и средней зарплатой в стран 5 тыс. злотых ($ 1,3 тыс.), меньше - 2,3 раза.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что придется прощаться с министрами, которые не согласятся на предложенную зарплату.

Тем временем 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список.