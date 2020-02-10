Українці на лайнері: що відомо про пасажирів з коронавірусом

Після того, як підтвердили зараження українців коронавірусом на японському лайнері, і. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що ними виявилися чоловік і жінка. Про це він заявив на прес-конференції, передають Українські Новини. Українці знаходяться на круїзному лайнері Diamond Princess, який тимчасово залишається на карантині в порту японської Йокогами. Інформації про те, звідки вони на даний момент немає. "Ми володіємо інформацією тільки, що ці дві особи є членами екіпажу, вони працюють в обслуговуючій частині, тобто це кухня і обслуговування цього лайнера", — повідомив він. Жінці, у якої виявили коронавірус, 37 років, а чоловікові — 25. За словами Кузіна, українців доставили в лікарню, в якій будуть знаходитися 14 днів. Зараз зараження проходить без симптомів. Як повідомляли Українські Новини, 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом. Також компанія-організатор круїзу поверне гроші всім пасажирам і подарує інше подорож, аналогічне по вартості.