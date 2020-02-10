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10 лютого 2020, понеділок, 17:57 5
Суспільство 2020-02-10T18:26:04+02:00
Українські Новини
Українці на лайнері: що відомо про пасажирів з коронавірусом

Українці на лайнері: що відомо про пасажирів з коронавірусом

Таня Войтюк
Китайський коронавірус, Коронавірус, Круїзний лайнер, Українці
Круїзний лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі
Круїзний лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі

Після того, як підтвердили зараження українців коронавірусом на японському лайнері, і. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що ними виявилися чоловік і жінка.

Про це він заявив на прес-конференції, передають Українські Новини.

Українці знаходяться на круїзному лайнері Diamond Princess, який тимчасово залишається на карантині в порту японської Йокогами. Інформації про те, звідки вони на даний момент немає.

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