Українці на лайнері: що відомо про пасажирів з коронавірусом

"Ми володіємо інформацією тільки, що ці дві особи є членами екіпажу, вони працюють в обслуговуючій частині, тобто це кухня і обслуговування цього лайнера", — повідомив він.

Жінці, у якої виявили коронавірус, 37 років, а чоловікові — 25.

За словами Кузіна, українців доставили в лікарню, в якій будуть знаходитися 14 днів. Зараз зараження проходить без симптомів.

Як повідомляли Українські Новини, 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом.

Також компанія-організатор круїзу поверне гроші всім пасажирам і подарує інше подорож, аналогічне по вартості.