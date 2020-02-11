НБУ знову підвищив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 лютого, на 1,82% до 24,5188 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,7261 1 долар США 24,5188 1 швейцарський франк 25,0896 10 ієн 2,2338 10 російських рублів 3,8293

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 10 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 7 лютого, залишився на рівні 3,43 гривень за 10 рублів.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 7 лютого на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,55% до 24,3784 UAH/USD.

Раніше Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.