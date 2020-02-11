підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
11 лютого 2020, вівторок, 06:00 16
Економіка 2020-02-11T08:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ знову підвищив гривню: офіційний курс валют на вівторок

НБУ знову підвищив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Анна Рудык
Курс валют, курс євро, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 лютого, на 1,82% до 24,5188 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,7261
1 долар США 24,5188
1 швейцарський франк 25,0896
10 ієн 2,2338
10 російських рублів 3,8293

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 10 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 7 лютого, залишився на рівні 3,43 гривень за 10 рублів.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 7 лютого на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,55% до 24,3784 UAH/USD.

Раніше Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Більше новин про: Курс валют курс євро Курс НБУ курс долара курс гривні

Гривня почала падати: НБУ знизив курс на вівторок...
Долар після вихідних підскочив, а євро почав падат...
Долар обвалився: у середу Нацбанк зміцнив гривню...
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валют...
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів
Новини
На Донбасі бойовики застосували проти українських військових гранатомети і стрілецьку зброю 08:15
Січнева зарплата директора НАБУ Ситника склала майже 200 тисяч гривень 07:30 Документ
НБУ знову підвищив гривню: офіційний курс валют на вівторок 06:00
Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки 05:25
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Путін виплатить премію в 28,7 тис. гривень ветеранам РФ, Литви, Латвії та Естонії до 75-річчя Перемоги 11:50
У Запорізькій області троє дітей потонули в ставку 11:12
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 15:20
У Каховському водосховищі виявили отруту і заборонили пити воду з крану 18:40
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
Ціни в січні на ЖК-послуги підвищилися, а на одяг і взуття знизилися
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok