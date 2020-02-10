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10 февраля 2020, понедельник, 10:25 507
Экономика 2020-02-10T10:26:27+02:00
Українські Новини
Доллар после выходных подскочил, а евро начал падать

Доллар после выходных подскочил, а евро начал падать

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, Курс евро, курс доллара
Доллар
Доллар

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 февраля на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,55 коп. до 24,3784 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,44 коп. до 26,6550 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,07 коп. до 27,1097 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3784 24,6756 26,6550 27,1097 3,43 3,99
Максимальный 24,5000 25,2000 26,8200 27,8000 3,83 5,00
Минимальный 24,2500 24,5800 26,4000 26,9700 2,30 3,85

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.

Также Национальный банк расширил возможности банков-нерезидентов по купле-продаже иностранной валюты за гривну.

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