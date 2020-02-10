Прокуратура розслідує примусову видачу паспортів ЛНР жителям Луганської області

Управління нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області почало розслідувати примусову видачу паспортів громадян самопроголошеної "Луганської народної республіки" жителям Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

За матеріалами Служби безпеки України, перші особи адміністрації самопроголошеної ЛНР проводять насильницьку політику щодо примусового отримання громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області, так званих паспортів громадянина ЛНР.

Зазначені дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни.

У повідомленні наголошується, що видача паспортів носить примусовий характер і всупереч вимогам ст. 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни порушує конституційні права і свободи громадян України.

Здійснення досудового розслідування доручено слідчим СБУ в Донецькій і Луганській областях.

За попередніми даними Офісу генпрокурора, паспорта ЛНР отримали понад 200 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, росіяни частіше за інших просили Порошенко і Зеленського про громадянство.

При цьому Путін спростив отримання громадянства РФ для мешканців "ДНР" і "ЛНР", а пізніше розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу.