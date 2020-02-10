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10 лютого 2020, понеділок, 13:50 14
Події 2020-02-10T16:00:03+02:00
Українські Новини
У Днипрі вночі горів гуртожиток, п'ятеро людей госпіталізовані

У Днипрі вночі горів гуртожиток, п'ятеро людей госпіталізовані

Анна Рудык
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Пожежа в гуртожитку Дніпра. Фото: Держнс
Пожежа в гуртожитку Дніпра. Фото: Держнс

5 осіб госпіталізовано через пожежу в ніч на 10 лютого в гуртожитку в Індустріальному районі Дніпра.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Займання виникло в одній з кімнат на шостому поверсі.

В результаті пожежі 3 чоловіків і 2 жінки були госпіталізовані в лікарню з отруєнням продуктами горіння.

Один з постраждалих отримав опіки обличчя.

Причина загоряння встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) почала перевірку протипожежного захисту установ з масовим перебуванням людей.

Також 20 січня в Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку медичного коледжу. На момент виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилися 86 осіб та 1 особа з персоналу, які самостійно вийшли до прибуття підрозділів ДСНС.

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала 52 людини через пожежу в гуртожитку Харківського коледжу державного університету телекомунікацій та ліквідувала її.

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