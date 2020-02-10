У Днипрі вночі горів гуртожиток, п'ятеро людей госпіталізовані

5 осіб госпіталізовано через пожежу в ніч на 10 лютого в гуртожитку в Індустріальному районі Дніпра.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Займання виникло в одній з кімнат на шостому поверсі.

В результаті пожежі 3 чоловіків і 2 жінки були госпіталізовані в лікарню з отруєнням продуктами горіння.

Один з постраждалих отримав опіки обличчя.

Причина загоряння встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) почала перевірку протипожежного захисту установ з масовим перебуванням людей.

Також 20 січня в Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку медичного коледжу. На момент виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилися 86 осіб та 1 особа з персоналу, які самостійно вийшли до прибуття підрозділів ДСНС.

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала 52 людини через пожежу в гуртожитку Харківського коледжу державного університету телекомунікацій та ліквідувала її.