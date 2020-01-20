В Днипре в общежитии медколледжа произошел пожар

Сегодня утром, 20 января, в Днипре произошел пожар в общежитии медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Так, сообщается, что инцидент случился около 7:00. В общежитии медицинского колледжа почувствовали резкий запах дыма и обратились в службу спасения. По предварительной информации, очаг возгорания зафиксировали в одной из комнат на 9-м этаже общежития. Сообщается, что из здания срочно эвакуировали жильцов. На месте происшествия работали спасатели, полицейские, медики и аварийная газовая служба. Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. На момент возникновения пожара в здании общежития находились 86 человек и 1 человек из персонала, которые вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГосЧС. Погибших и пострадавших нет. Как сообщали Українські Новини, в общежитии Львовской политехники случился пожар, студентов выселили. Также на Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице.