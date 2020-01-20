В Днипре в общежитии медколледжа произошел пожар

Сегодня утром, 20 января, в Днипре произошел пожар в общежитии медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что инцидент случился около 7:00. В общежитии медицинского колледжа почувствовали резкий запах дыма и обратились в службу спасения.

По предварительной информации, очаг возгорания зафиксировали в одной из комнат на 9-м этаже общежития.

Сообщается, что из здания срочно эвакуировали жильцов. На месте происшествия работали спасатели, полицейские, медики и аварийная газовая служба.

Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно.

Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

На момент возникновения пожара в здании общежития находились 86 человек и 1 человек из персонала, которые вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГосЧС.

Погибших и пострадавших нет.

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