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04 февраля 2020, вторник, 16:53 19
Происшествия 2020-02-04T17:07:38+02:00
Українські Новини
В общежитии харьковского колледжа произошел пожар

В общежитии харьковского колледжа произошел пожар

Ярина Вацяк
Эвакуация, Пожар, пожар в колледже, Пожар в общежитии
Пожар в общежитии в Харькове. Фото: ГосЧС
Пожар в общежитии в Харькове. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала 52 человека из-за пожара в общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций и ликвидировала его.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в 14:25 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в 5-этажном общежитии колледжа.

На место пожара сразу выехали подразделения ГосЧС в составе 4 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестницах.

По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3-м этаже пятиэтажного общежития горят домашние вещи и матрас.

Площадь пожара составила около 5 кв. м.

Из-за сильного задымления необходимо было срочная эвакуация студентов из верхних этажей общежития.

Личным составом подразделений ГосЧС были эвакуированы 52 человека.

В 14:48 пожар был локализован, а уже в 14:52 полностью ликвидирован.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГосЧС.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Пожар в общежитии харьковского колледжа. Фото: ГосЧСПожар в общежитии харьковского колледжа. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, 20 января в Днипре в общежитии медколледжа произошел пожар.

Ранее в Одесском колледже в жутком пожаре погибли 16 человек.

Правительственная комиссия установила, что пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования, а часть находящихся там людей не смогла эвакуироваться из-за того, что один из выходов был закрыт.

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