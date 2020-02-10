Київська вторинка за січень подорожчала на 0,9%

У січні порівняно з груднем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві зросла на 1,5% до 10 539 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також обсяг пропозиції збільшився у загальній площі на 1,4%, а в доларовому вираженні - на 2,3%.

"У січні середня вартість квартир в Києві відзначена на рівні 1 443 доларів/кв. м, відносно грудня середня ціна збільшилася на 0,9%. У національній валюті – на 5,7%, до 35 494 гривень/кв. м", - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з січнем 2019 року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 15,7%, у гривневому – на 2,5%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 40%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 16% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 19%, від 150 до 250 тис. доларів - 16% і 250 тис. доларів - 9%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Печерському районі - 16%, у Дарницькому – 15%, у Голосіївському - 14%, Шевченківському – 13%, у Солом'янському та Дніпровському районах - по 10%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському, Святошинському та Подільському районах – по 6%, у Деснянському – 4%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 23%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 36% і чотирикімнатні - 10%.

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