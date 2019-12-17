В Киеве на месте "хрощевок" могут появиться "свечи" на 25 этажей, - Институт Генплана

Население Киева стремительно растет и уже фактическая численность населения в Киеве превышает 3 млн, а свободных территорий для строительства жилья почти не осталось, поэтому в Киеве вопрос сноса или модернизации "хрущевок" стоял уже не раз. Так, на месте старых домов, которые занимают около 1,5 тыс. га площади Киева построить новые многоэтажки.

Об этом сообщил директор коммунального объединения "Институт генерального плана" Сергей Броневицкий, пишет "Хмарочос".

"Сейчас инвесторы активно осваивают бывшие промышленные территории, поскольку свободных участков в городе все меньше. На очереди - "хрущевки". Большинство из них уже исчерпали свой ресурс или уже на грани его исчерпания", - утверждает Броневицкий.

Глава "Института генерального плана" выделяет два пути решения проблемы "хрущевок".

Первый - санация. Она предусматривает утепление этих домов с надстройкой одного или двух этажей.

Второй - снос и строительство на их месте новых высотных зданий.

"Сейчас на территориях, занятых "хрущевками", плотность населения 130-150 человек в га. При этом наши нормы позволяют увеличить плотность до 500-550 человек в га. Наша задача - не допустить превышения этих норм", - рассказывает Броневицкий.

При этом он не отрицает того, что на месте пятиэтажных домов могут появиться "свечи" на 25 этажей.

"По центру, то в нашем Проекте Генерального плана является ограничение высотности. Но если это "хрущевки" на Левом берегу или в Соломенском районе, то там можно строить высотные здания. При этом мы будем делать акцент на том, чтобы строительство было комплексным - если вы строите жилой дом, то стройте школы и детские сады", - подчеркнул чиновник.

При этом он обратил внимание на недостаток объектов инфраструктуры в столице, ведь предыдущий Генеральный план был выполнен на 100-110% относительно строительства жилья и на 20-25% по строительству дорог, школ и садиков.

Однако пока законодательство не позволяет реализовать эти планы. Во-первых, для несения дома необходимо достичь согласия 100% жителей. Во-вторых, при сносе "хрущевок" необходимо строить заводы, которые перерабатывали бы строительный мусор.

По проекту нового Генплана, к 2040 году в Киеве планируют построить 28,6 млн кв. метров жилья.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве цены на хрущевки и гостинки снижаются и в ближайшем будущем будут падать.

Тем временем более половины украинцев живут в перенаселенных домах и квартирах.