Нові квартири в Києві за січень здорожчали на 1,3%

У січні порівняно з груднем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 1,3%, або на 365 гривень до 27 923 гривні\/кв. м. Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини. У порівнянні з січнем 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 13,6%. Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в січні порівняно з груднем середня ціна знизилася на 3,7% до 20 031 гривні\/кв. м, комфорт-класу - зросла на 0,1% до 24 482 гривні\/кв. м. В бізнес-класі ціна зросла на 4,7% до 40 746 гривень\/кв. м, у преміум-класі - на 3% до 61 993 гривень\/кв. м. Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонуваася в Голосіївському районі - 17%, у Шевченківському районі - 15%, у Печерському - 14%, у Солом'янському - 12% і у Дарницькому районі - 11%. Менша кількість новобудов пропонувалася в Дніпровському та Подільському районах - по 7%, у Деснянському і Святошинському - по 6%, в Оболонському районі - 5%. В січні були розпочаті продажі квартир в 5 житлових комплексах. Припинені або призупинені продажі в 23 об'єктах. Як повідомляли Українські Новини, у поточному році прогнозується подальше здорожчання житла. За 9 місяців 2019 року введення житла в експлуатацію зросло на 48%.