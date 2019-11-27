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27 ноября 2019, среда, 12:01 396
Недвижимость 2019-11-27T12:01:30+02:00
Українські Новини
За 9 месяцев ввод жилья в эксплуатацию вырос на 48%

За 9 месяцев ввод жилья в эксплуатацию вырос на 48%

Жилье, Госстат, Строительство, Квартиры
Жилье
Жилье

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввод в эксплуатацию жилья повысился на 48,0% до 7,743 млн кв. м.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

При этом 1,979 млн кв. м жилой недвижимости (или 25,6% от общей площади) припадает на дома, принятые в эксплуатацию в соответствии с порядком принятия самостроев.

В городах было принято в эксплуатацию 4,799 млн кв. м жилья (62,0% от общего количества), в сельской местности - 2,944 млн кв. м (38,0%).

Всего было введено 87,4 тыс. квартир, средняя площадь одной квартиры составила 88,6 кв. м.

Как сообщали Українськi Новини, почти тысяча семей смогут получить льготное жилье.

В октябре стоимость квартир в киевских новостройках практически не изменилась.

В 2018 году ввод в эксплуатацию жилья снизился на 14,9% до 8,7 млн кв. м, однако при этом объемы выполненых стройработ выросли почти более, чем на 4%.

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