На початку тижня рубль "завмер" в обмінниках Києва

У понеділок, 10 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 7 лютого, залишився на рівні 3,43 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу знизився на 1 копійку і становить 3,99 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 10 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,43 3,99 Максимальний 3,83 5,00 Мінімальний 2,30 3,85

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 7 лютого на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,55% до 24,3784 UAH/USD.

Тим часом Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Також Національний банк розширив можливості банків-нерезидентів з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.