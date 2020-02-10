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10 лютого 2020, понеділок, 10:50 6
Економіка 2020-02-10T10:55:09+02:00
Українські Новини
На початку тижня рубль "завмер" в обмінниках Києва

На початку тижня рубль "завмер" в обмінниках Києва

Анна Рудык
Курс валют, Курс рубля до гривні, курс рубля в Києві, курс рубля
Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У понеділок, 10 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 7 лютого, залишився на рівні 3,43 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу знизився на 1 копійку і становить 3,99 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 10 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,43 3,99
Максимальний 3,83 5,00
Мінімальний 2,30 3,85

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 7 лютого на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,55% до 24,3784 UAH/USD.

Тим часом Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Також Національний банк розширив можливості банків-нерезидентів з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

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