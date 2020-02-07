Банки-нерезиденты могут торговать гривной между собой

Иностранные банки могут торговать гривной между собой

Иностранные банки могут торговать гривной между собой

Национальный банк расширил возможности банков-нерезидентов по купле-продаже иностранной валюты за гривну.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Для повышения инвестиционной привлекательности Украины Национальный банк расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривну.

С этой целью уточнены определения терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок", которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой.

Благодаря этим уточнениям иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнах с другими иностранными банками по операциям по купле / продаже иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках.

Поэтому отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривну с любыми украинскими банками (вне зависимости от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках.

Такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка №16 от 06 февраля 2020 года и вступают в силу 8 февраля.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил вдвое увеличить лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала с 20 января.

Национальный банк в 2019 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

В январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).