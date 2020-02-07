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07 февраля 2020, пятница, 15:45 233
Финансы 2020-02-07T15:50:19+02:00
Українські Новини
Банки-нерезиденты могут торговать гривной между собой

Банки-нерезиденты могут торговать гривной между собой

Сергей Жолобецкий
НБУ, Валюта, Гривна, Доллары, банки нерезиденты
Иностранные банки могут торговать гривной между собой
Иностранные банки могут торговать гривной между собой

Национальный банк расширил возможности банков-нерезидентов по купле-продаже иностранной валюты за гривну.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Для повышения инвестиционной привлекательности Украины Национальный банк расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривну.

С этой целью уточнены определения терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок", которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой.

Благодаря этим уточнениям иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнах с другими иностранными банками по операциям по купле / продаже иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках.

Поэтому отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривну с любыми украинскими банками (вне зависимости от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках.

Такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка №16 от 06 февраля 2020 года  и вступают в силу 8 февраля.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил вдвое увеличить лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала с 20 января.

Национальный банк в 2019 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

В январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).

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