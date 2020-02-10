Долар після вихідних підскочив, а євро почав падати

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 7 лютого на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,55% до 24,3784 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,44% до 26,6550 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,07 коп. до 27,1097 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3784 24,6756 26,6550 27,1097 3,43 3,99 Максимальний 24,5000 25,2000 26,8200 27,8000 3,83 5,00 Мінімальний 24,2500 24,5800 26,4000 26,9700 2,30 3,85

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму цього року в 362,5 млн доларів.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Також Національний банк розширив можливості банків-нерезидентів з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.