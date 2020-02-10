Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.



Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 февраля, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,7582 1 доллар США 24,5370 1 швейцарский франк 25,1314 10 иен 2,2325 10 российских рублей 3,8471 1 евро 26,9048



Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 6 февраля на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD.



Средний курс покупки евро понизился на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.



Тем временем средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков упал на 5 копейки до 3,43 гривен за 10 рублей.