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10 февраля 2020, понедельник, 05:40 7
Экономика 2020-02-10T05:40:02+02:00
Українські Новини
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели

Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, Курс валют, Курс гривны, курс доллара
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.


Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 февраля, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,7582
1 доллар США 24,5370
1 швейцарский франк 25,1314
10 иен 2,2325
10 российских рублей 3,8471
1 евро 26,9048


Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 6 февраля на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD. 

Средний курс покупки евро понизился на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.

Тем временем средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков упал на 5 копейки до 3,43 гривен за 10 рублей.

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