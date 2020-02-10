Ураганний вітер і хуртовини: в Україну йде снігова буря

Після сильних морозів, які місцями досягли -19, в Україні у понеділок, 10 лютого, різко зіпсується погода – на країну обрушиться ураганний вітер, а в Карпатах і зовсім очікуються хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. "Вдень в Україні пориви вітру 15-20 м\/с, у Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні. Найсильнішим вітер буде в західних областях – 25-30 м\/с. А на високогір'ї Карпат його швидкість буде досягати 35-40 м\/с. У зв'язку з цим оголошено II рівень небезпеки. В Київській області 10 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м\/с (I рівень небезпеки жовтий). Крім того, 10 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 11 лютого у горах Львівської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму. Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні. Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.