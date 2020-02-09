Украину атакуют сибирские морозы до -19: синоптики резко изменили прогноз погоды на неделю

Несмотря на нетипичное начало зимы, первые два месяца которой рекордным теплом скорее напоминали осень, холода все же пришли в Украину. Более того, в ближайшие дни ожидается усиление морозов местами до -19.

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, озвученному в эфире Первого канала украинского радио, в воскресенье, 9 февраля, в Украине будет без осадков. На востоке температура будет в пределах -4 -9.

Прогноз погоды в Украине 9 февраля от Укргидрометцентра.

10 февраля на Западе, местами в северных областях и Винницкой областиях, 11 февраля на большей части территории Украины - небольшой и умеренный мокрый снег и дождь.

В понедельник в Карпатах местами значительный снег. Температура 9,10 февраля ночью -3 -10 мороза, в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях -11 -16 градусов, местами до -19. Днем 0 +6 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 10 февраля от Укргидрометцентра.

Во вторник, 11 февраля ожидается повышение ночной температуры до -2 мороза +3 тепла. В восточной части до -3 -8. Дневная температура +1 +7.

Прогноз погоды в Украине 11 февраля от Укргидрометцентра.

Как рассказала "ФАКТАМ" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие дни в Украине будет довольно холодно.

"Погоду до конца этой недели будет определять воздух с севера арктического происхождения, — говорит Наталья Голеня. - Благодаря этому стоит ожидать снижения температуры: ночью столбики термометров опустятся до 6−11 градусов мороза, а днем покажут минус 1−6 градусов. 8 и 9 февраля на юго-востоке страны, а также в Карпатах ожидается 12−17 градусов мороза ночью и 4−9 ниже нуля — днем. Существенные осадки не прогнозируются. Лишь местами возможен небольшой снег. На следующей неделе ожидаем потепления до 0 — плюс 6 днем, а ночью будет подмерзать, температура опустится до 1−3 градусов мороза. Местами пройдет дождь, а в Карпатах — мокрый снег".

Прогноз погоды в Украине 12 февраля от Укргидрометцентра.

В то же время, в Украине будет дуть очень сильный ветер со шквалами, местами он усилится до ураганных показателей.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.