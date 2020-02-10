підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 лютого 2020, понеділок, 09:00 14
Фінанси 2020-02-10T11:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ минулого тижня купив у поточному році рекордний обсяг валюти на міжбанку

НБУ минулого тижня купив у поточному році рекордний обсяг валюти на міжбанку

Сергей Жолобецкий
НБУ, Долар, Валюта, Міжбанк
НБУ знову перейшов до скупку валюти на міжбанку
НБУ знову перейшов до скупку валюти на міжбанку

Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ продав 45 млн доларів використовуючи механізм Matching, а купив – 100 млн доларів.

Ще 262,5 млн доларів було куплено за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 510,5 млн доларів, а продано - 223,5 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 200 млн доларів, а продав - 71,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 710,5 млн доларів, а продано – 295 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Долар впав, а євро обвалився: курс валют в обмінниках перед вихідними.

Більше новин про: НБУ Долар Валюта Міжбанк

Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валют...
Банки-нерезиденти можуть торгувати між собою гривн...
Гривня поступово повертається до свого мінімуму: к...
Перед вихідними гривня на міжбанку знову зміцнилас...
Кількість загиблих через коронавірус перевищила 900
У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері
Новини
Лавров за відновлення роботи послів України і РФ 11:15
Найбільша металургійна компанія України закінчила листопад з від’ємною EBITDA 11:05
Мінфін пропонує валютні ОВДП 10:57
На початку тижня рубль "завмер" в обмінниках Києва 10:50
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
У США показали фільм про вбивства на Майдані зі звинуваченнями на адресу Байдена і Обами, - ЗМІ 10:49 Відео
більше новин
Путін виплатить премію в 28,7 тис. гривень ветеранам РФ, Литви, Латвії та Естонії до 75-річчя Перемоги 11:50
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
У США показали фільм про вбивства на Майдані зі звинуваченнями на адресу Байдена і Обами, - ЗМІ 10:49 Відео
У Запорізькій області троє дітей потонули в ставку 11:12
Порошенко витратив у Франції 700 тис. гривень 13:08
Ні поїсти, ні попити: як працюють лікарі в Китаї під час епідемії коронавірусу 10:45
більше новин
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Зеленський попросив Папу Римського допомогти у звільненні полонених українців 12:35
Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 15:20
Шокін спростовує інформацію про образи на адресу Порошенка 13:00
Нацгвардія почне цілодобову охорону правопорядку в Мукачеві 19:16
більше новин
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok