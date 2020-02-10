НБУ минулого тижня купив у поточному році рекордний обсяг валюти на міжбанку

НБУ знову перейшов до скупку валюти на міжбанку

НБУ знову перейшов до скупку валюти на міжбанку

Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ продав 45 млн доларів використовуючи механізм Matching, а купив – 100 млн доларів.

Ще 262,5 млн доларів було куплено за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 510,5 млн доларів, а продано - 223,5 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 200 млн доларів, а продав - 71,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 710,5 млн доларів, а продано – 295 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Долар впав, а євро обвалився: курс валют в обмінниках перед вихідними.