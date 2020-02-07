подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 февраля 2020, пятница, 10:24 34
Финансы 2020-02-07T10:45:01+02:00
Українські Новини
Доллар упал, а евро обвалился: курс валют в обменниках перед выходными

Доллар упал, а евро обвалился: курс валют в обменниках перед выходными

Надежда Комендантова
Курс валют, курс валют сегодня, курс доллара, Курс евро, Валюта
Курс валют.
Курс валют.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 февраля на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,67 коп. до 24,3709 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3709 24,6978 26,6941 27,2313 3,43 4,00
Максимальный 24,4500 25,2000 26,8500 27,8500 3,84 5,00
Минимальный 24,0000 24,5400 26,0400 26,9000 2,30 3,85

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 февраля, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

А в четверг, 6 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 февраля, упал на 3 копейки до 3,48 гривен за 10 рублей. Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 февраля на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс покупки понизился на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс валют сегодня курс доллара Курс евро Валюта

Гривна резко взлетела в цене: официальный курс НБУ...
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках ...
Гривна постепенно возвращается к своему минимуму: ...
Доллар обвалился: в среду НБУ укрепил гривну...
Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли
В Минцифры показали первую статистику приложения "Дія"
Новости
Комедия с российскими актерами. Фото: mvs.gov.ua
Российских актеров Кориковой и Баршака не впустили в Украину и они пошли на другой пункт пропуска 10:49
Возле Эстонии утонул русский рыболовный корабль 10:28
Доллар упал, а евро обвалился: курс валют в обменниках перед выходными 10:24
Одесса решила снизить тарифы на отопление 10:23
Контракты правления "Нефтегаза" - 520 тыс. зарплаты, премии, бонусы и помощь на оздоровление 10:13 Документ
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
На Донбассе боевики применили минометы и гранатометы: в рядах ВСУ – потери
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok