Кращу музику до фільму за версією Оскара-2020 написала авторка саундтрек до серіалу "Чорнобиль"

Оскар 2020 за написану музику отримала ісландська віолончелістка Гильдур Гуднадоттир, яка раніше отримала "Золотий Глобус" за кращий саундтрек до серіалу "Чорнобиль". Її музика стала санудтреком до фільму "Джокер" режисера Тодда Філліпса.

Гильдур Гуднадоттир стала четвертою жінкою-композитором, яка отримала статуетку Оскара.

Вручили Статуетку Галі Гадот, Сігуні Уівер і Брі Ларсон під час 92-й церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

#Oscars Moment: Hildur Guðnadóttir (@hildurness) wins Best Original Score for @jokermovie. pic.twitter.com/uwrOuBszuD

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

На цю нагороду також претендували композитори Томас Ньюман ("1917"), Олександр Деспла ("Маленькі жінки"), Ренді Ньюман ("Шлюбна історія") і Джон Вільямс ("Зоряні війни: Скайвокер. Сходження").

Як повідомляли Українські Новини, Оскар 2020 в номінації Краща чоловіча роль другого плану отримав Бред Пітт. А нагороду в номінації Краща жіноча роль другого плану завоювала Лора Дерн

Нагороду за Кращий анімаційний фільм отримав мультфільм "Історія іграшок 4".

Google проаналізував запити українських користувачів за останні три місяці. Зазначається, що найчастіше українці шукали фільм "Джокер", у якого в цьому році 11 номінацій. Він міг би стати володарем головного призу за кращий фільм. На другому місці фільм Квентіна Танантино "Одного разу...в Голлівуді", а на третьому — драма "Ірландець" від Мартіна Скорсезе.