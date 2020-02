"История игрушек 4" стал лучшим мультфильм по версии Оскар 2020

Статуэтку вручила актриса Минди Калинг во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Мультик рассказывает об очередном воссоединении старых друзей, среди которых ковбой Вуди, астронавт по кличке Базз Лайтер, собака Слинко, а также тиранозавр Рекс. Они и многие другие снова соберутся вместе, чтобы отправиться на встречу приключениям.

#Oscars Moment: See the winner for Best Animated Film: @Pixar's @ToyStory 4. pic.twitter.com/2xyTHyP0Yo