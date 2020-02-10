"История игрушек 4" стал лучшим мультфильм по версии Оскар 2020

Вместе с фильмом "Паразиты" (Оскар за лучший сценарий) награду за Лучший анимационный фильм получил мультфильм "История игрушек 4".

Статуэтку вручила актриса Минди Калинг во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Мультик рассказывает об очередном воссоединении старых друзей, среди которых ковбой Вуди, астронавт по кличке Базз Лайтер, собака Слинко, а также тиранозавр Рекс. Они и многие другие снова соберутся вместе, чтобы отправиться на встречу приключениям.

На победу в этой номинации претендовали мультфильмы "Клаус", "Я утратил свое тело", "Как приручить дракона 3" и "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"

Как сообщали Українські Новини, 92-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2019 год проходила в ночь с 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

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